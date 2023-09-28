آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر سبتمبر 2023

تصدر رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر سبتمبر 2023 قائمة بحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على معاش الدعم النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي من الأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاش تكافل وكرامة 2023 بنسبة 15%.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على المواطنين.

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وموقف الطلب المقدم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الضغط على أيقونة تكافل وكرامة.

إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للشخص المتقدم.

تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على كلمة «استعلام».

الانتظار ثواني لتظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، لتسليمها بمكتب الوحدة الاجتماعية التي إليها المواطن، وتتمثل فيما يلي:-

صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

أسباب رفض وإلغاء معاش تكافل وكرامة

وعن أسباب رفض طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة أو إلغاؤه، حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأسباب على النحو التالي:-

وجود ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر). ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر). تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا. إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر). ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن. ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجل أو غير مسجل). تعذر الاستدلال على الأسرة المتقدمة في نطاق الوحدة الاجتماعية. مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن امتلاك سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة العمل بأجر منتظم في (باشتراك تأميني). العمل بأجر منتظم بدون اشتراك تأميني وبدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد. من سافر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج). امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصه. الحصول على معاش من القطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطه عن ذاته. الحصول معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر. من لديه مصروفات دراسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا. امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء).

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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