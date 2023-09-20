موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تصدر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي قائمة بحث الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الماضية عبر محرك البحث “جوجل”، للتقديم على طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وتحت شعار "هنوصلك" أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرتها في جميع المحافظات المصرية، ضمن المرحلة الثالثة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة لإثبات الإعاقة.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة "هنوصلك" تضم نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات، يجوبون القرى والنجوع للوصول إلى ذوي الاجتياجات الخاصة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، لمساعدتهم في تقديم الطلبات وحجز موعد الكشف الطبي لاستخراجه.

أبرز مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الكثير من المميزات والتسهيلات الحكومية لحامليها من أصحاب الهمم، مثل الجمع بين معاشين الإعفاء من الضرائب، الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية والسيارات المستعملة المستوردة من الخارج، والحصول على سكن حكومي مناسب.

ويحصل حاملو البطاقات على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، وفرص التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، وإماكنية الدمج في المدارس والجامعات، والتمتع بالكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ودخول كافة المتاحف والمناطق الأثرية بالمجان.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة " بحث"

فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة

وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

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استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط موقع "التضامن الاجتماعى" للاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي