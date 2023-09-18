رابط موقع "التضامن الاجتماعى" للاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

تصدر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الجارية؛ للاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعى

وينشر "الدستور" رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى، وأبرز الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة لحامليها.

ويمكن تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعى والاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها من هنا.

رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة "بحث"

فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة.

وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

ماذا يعني لون بطاقة الخدمات المتكاملة؟

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت، في وقت سابق، عن تصنيف حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة باللون وفقًا لدرجة الإعاقة، على النحو التالي:

• اللون الأزرق العادي المعتاد للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة.

• اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة.

• اللون الأورجوانى للإعاقات البسيطة.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

في السياق ذاته، أعلنت "التضامن الاجتماعي" عن الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وفقًا لقانون تنظيم الإعاقة، وعلى رأسهم:

1- الشلل الدماغي.

2- الشلل الرباعي.

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

4- شلل الأطفال الشديد.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).

7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

10- الإعاقات الذهنية الشديدة.

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

12- اضطراب طيف التوحد.