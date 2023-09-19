موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث كثير من المواطنين من ذوي الهمم حول التفاصيل والمعلومات الخاصة باستخراج خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.

وحرصًا من “ الدستور” على تقديم المعلومات الهامة لقرائها ترصد لهم كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ويمكن لذوي الهمم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023 بعد توقيع الكشف الطبي من وزارة الصحة والسكان والتي تقرر صلاحية المتقدم للحصول على الكارت أم لا يستحق الحصول على الكارت.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي على الإنترنت

وتتضمن خطوات الاستعلام حول نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة التالي:

الخطوة الأولى: الدخول هنـــــــا على موقع المجالس الطبية المتخصصة

الخطوة الثانية: اختر قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة الكشف الطبى لطالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الخطوة الرابعة: الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة هنـــــــــا ثم اختيار الاستعلام.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة



وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي حملة "هنوصلك" لتصل إلى المناطق المستهدفة في محافظات سوهاج والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنوفية والقليوبية، لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، ودواوين المحافظات، وجمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقرى والمراكز المستهدفة وأيضا المدارس ومراكز الشباب التى تحتضن قطار الحملة.

وتنتقل مكاتب التأهيل للميدان لإجراء الكشف الوظيفي على المتقدمين للحصول على الكارت، يساعدهم متطوعو صناع الحياة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتابع الاجراءات خطوة بخطوة.

وقد رست قافلة الحملة هذا الاسبوع بقرى كفر شبين وكوم أشفين وناي، بمركزى شبين القناطر وقليوب بمحافظة القليوبية، وقري منشأة سلطان ودبركي وبرهيم بمركز منوف وقرى بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقرى مركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية، ومركز كبريت البحارة بمحافظة السويس، وقرية المنايف بمركز أبو صير بمحافظة الإسماعيلية، وقرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتقدم الحملة الخدمات لـ ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، حيث ينزل المتطوعون والرائدات الاجتماعيات، إلى البيوت للتوعية بأحقية ذوى الإعاقة في الحصول على الكارت والتمتع بخدماته التى تكفلها الدولة وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، ويجرى المتطوعون مسحا شاملا لحالات الإعاقة من بيت لبيت، مع التوعية بالمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقات.

وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج مؤخرا حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية بنهاية يناير2024، إضافة إلى 1,5 مليون بطاقة تم استخراجها، تزامناً مع بدء إجراءات المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة