خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعى للمواطنين 2023

ننشر خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعى للمواطنين حيث سيطرت على محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، وتساءل عدد كبير من ذوي الإعاقات عن خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعى للمواطنين، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعى للمواطنين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة، المعروفة أيضًا باسم كارت الخدمات المتكاملة أو كارنية المعاقين، مخصصة فقط للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتمكينهم من الحصول على المزايا والخدمات التي تم إقرارها بموجب القانون لهذه الفئة من المواطنين.

وتتوفر بطاقة الإعاقة الآن بثلاثة ألوان مختلفة، وهي "الأخضر، الأزرق، الأورجواني"، حيث تشير كل درجة لون إلى مدى إعاقة الشخص المستفيد من الخدمة.

خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعى للمواطنين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

بعد إجراء الكشف الطبي من قبل وزارة الصحة والسكان، يتمكن أصحاب الإعاقات من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023، حيث يتم تحديد صلاحية المتقدم للحصول على الكارت وما إذا كان يستحق ذلك أم لا.

خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعى للمواطنين.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

وزارة الصحة حددت الخطوات المطلوبة للاستعلام المواطن عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لسنة 2023 بهدف الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، طبقا للخطوات التالية:

الدخول هنـــــــا على موقع المجالس الطبية المتخصصة

اختر قسم أخبارنا.

الضغط على أيقونة الكشف الطبى لطالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة هنـــــــــا ثم اختيار الاستعلام.

تسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

يذكر أن نتيجة الكشف الطبي بهدف الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تظهر 10 إلى 14 يومًا، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل عبر الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة.

خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعى للمواطنين.. مميزات كارت الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن عن فوائد حصول المواطنين على كارت الخدمات المتكاملة، وتتضمن هذه الفوائد:

1- تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

2- الاحتمالية الأكبر للتعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%.

3- دمج المستفيدين في المدارس والجامعات.

4- الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السيارات.

5- الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

6- توفير سكن حكومي مناسب بدون مقابل.

7- الحصول على فحوصات طبية مجانية في جميع مستشفيات الدولة لحاملي الكارت.

8- إمكانية جمع معاشين.

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