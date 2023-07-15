حصاد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث

شهدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس والذي تم فضه خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا، حيث ناقشت اللجنة 16 مشروع قانون، جاءت مقسمة بين مشروعات مقدمة من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب.

وجاءت المشروعات التي نقاشتها لجنة التضامن كالتالي:

أولًا: الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ثانيًا: الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ثالثاً: الانتهاء من قانون مقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، و60 نائباً آخرون، بدعم صندوق قادرون باختلاف وتم أخذ الموافقة النهائية عليه بجلسة الثلاثاء 11/7/2023.

رابعًا: الانتهاء من قانون مقدم من النائب طارق رضوان و و60 نائباً آخرون، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتمت الموافقة النهائية عليه بجلسة الثلاثاء 11/7/2023.

خامسًا: مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي.

سادسًا: مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن التأهيل المهني والتدريب والحق فى العمل لأبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

سابعًا: مشروع قانون مقدم من النائب عاطف مغاوري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

ثامناً: مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

تاسعًا: مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

كما ناقشت اللجنة عددًا من الاتفاقيات الدولية جاءت كالتالي:

أولًا: الانتهاء من مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

ثانيًا: الانتهاء من مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار.

ثالثاً: الانتهاء من مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.