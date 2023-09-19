الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. زادت أعداد المواطنين ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة الذين يبحثون عن كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي إحدى الخدمات العديدة التي توفرها الحكومة لرعاية الأسر والفئات غير القادرة، حيث ارتفعت معدلات البحث والاستعلام بشكل كبير.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

ونرصد في التقرير التالي خطوات الاستعلام للحصول على البطاقة:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي: هنا.
انقر على الرمز المعنون “الخدمات المتكاملة”.
اختر “استعلام عن الطلبات”.
أدخل الرقم القومي للفرد ذو الإعاقة.
انقر على زر “بحث”.
ستظهر صفحة تحتوي على تفاصيل حول حالة الطلب.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. الاستعلام بالرقم القومي 


يمكنك الآن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الاسم عبر الرابط التالي على موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي (من هنا).
اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة.
قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المعني.
اضغط على أيقونة البحث لعرض حالة الطلب.

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استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. الاستعلام عن الكشف الطبي


قم بزيارة موقع وزارة الصحة وبدأ عملية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال تسجيل بياناتك ونوع الإعاقة الخاصة بك.
أملئ استمارة البيانات الأساسية بعناية، وتأكد من دقة وكمال الإجابات.
بمجرد اكتمال تعبئة البيانات الشخصية لبطاقة الخدمات المتكاملة، ستظهر لك رقم الطلب الخاص بك، يجب عليك الاحتفاظ به.
انتقل إلى البوابة الإلكترونية باستخدام أيقونة الاستعلام عن الطلبات للتحقق من حالة طلبك.
بعد التأكد من قبول طلبك، احجز موعدًا عبر أيقونة الحجز في البوابة الإلكترونية.
في الموعد المحجوز، قم بزيارة مكتب التأهيل الذي اخترته مسبقًا لاستكمال باقي إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة.
يجب إحضار جميع الوثائق والمرفقات اللازمة لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاصة بك وضمان حصولك على بطاقة الخدمات المتكامل.

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رابط موقع "التضامن الاجتماعى" للاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى


استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. الفئات المشمولة ببطاقة الخدمات المتكاملة


الإعاقات الشديدة.
الإعاقات المتوسطة باستثناء أمراض القلب.
الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات وإصابات وتشوهات العمود الفقري.
حالات الجزام.
حالات تيبس المفاصل المتوسط.
حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية، ولكن لا يُعتبر بتر إصبعين أو أكثر في نفس اليد أو اليدين أو القدم إعاقة متوسطة.
إعاقات العين الواحدة إذا كانت قوة الإبصار في العين الأخرى أقل من 6/18.
حالات شلل الأطفال الشديد، الشلل الرباعي، وحالات الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
فقد السمع التام، بالإضافة إلى الإعاقات الذهنية الشديدة.


الجدير بالذكر أن هذه الفئات مستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لتلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم لهم.

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