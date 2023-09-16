السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزيرة التضامن: يحق للأسرة أكثر من معاش "تكافل وكرامة" بهذه الحالة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

 قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس السيسي وجه بتقديم التعويضات لأهالي ضحايا إعصار ليبيا على الفور، وهو ما حدث بالفعل ابتداءً من يوم الخميس الماضي، على اعتبار أن هذه الأسر في رعاية وزارة التضامن ليس فقط للحصول على التعويضات، لأنها فقدت عائلها خارج مصر في ظروف خارجة عن الإرادة. 

وأضافت، "القباج"، خلال حوارها  ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية "ten"، أن القرارات الرئاسية التي صدرت اليوم تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن هذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين بالدولة والصحفيين، والمستفيدين من تكافل وكرامة.

 وأضافت أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه، وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وصل عدد المستفيدين أكثر من 5 ملايين، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيهًا، بالإضافة لمجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة. 

القرارات تهدف لتقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع

وأشارت إلى أن الأسر قد تحصل على أكثر من دعم، فقد تحصل الأسرة على معاش تكافل، وأكثر من معاش كرامة على حسب أعداد المسنين أو أي شخص يعاني من الإعاقة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

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