لليوم الثاني.. "التضامن" تواصل صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

تواصل وزارة الاجتماعي، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 15%، لليوم التالي على التوالي.

وأعلنت وزارة التضامن عن تشغيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد؛ لمتابعة عملية صرف الدعم منذ بداية اليوم الأول.

ويصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، لاكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهريًا لكل أسرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع مشروطية لاستمرار صرف الدعم وهى:-

-الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

-ضرورة حضور الأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80%من الحضور الطبيعي.

-عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

وأكدت الوزارة، أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضًا في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهريًا، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

اجراءات الاشتراك فى البرنامج

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.