حكاية وطن| الأسر الأولى بالرعاية وذوو الإعاقة والنساء على رأس الأولويات

أطلقت الدولة برنامج تكافل وكرامة عام 2015، وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

ووصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى نحو 5.2 مليون أسرة، وزادت مخصصات هذا البرنامج ثلاث مرات خلال عام 2023. وبلغت قيمة المساعدات النقدية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2023-2024 نحو 36 مليار جنيه.

الأجور والمعاشات

كما استهدفت الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي بنسبة 120%. بلغت تلك المخصصات حوالي 214 مليار جنيه في عام الإصلاح الاقتصادي (2016/2015)، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه (وفقًا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2024/2023).

منظومة التموين

فيما تعد منظومة الدعم الغذائي هي الشبكة الأوسع نطاقًا بين أنماط الدعم المقدمة للمواطنين، فيستفيد منها أكثر من ثلثي الشعب. لذا اهتمت الإدارة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية برفع كفاءة منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية، بغية الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الاتجار بالمواد المدعومة في السوق السوداء، والعمل على الوصول الأمثل للمستحقين الحقيقيين.

وفي عام 2015/2014، تم استحداث منظومة نقاط الخبز غير المستخدم، وقد أعيدت هيكلة منظومة الدعم الغذائي بميكنة البطاقات التموينية وتوفير عدد أكبر من منافذ بيعها للمواطنين مع الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

وتمت إتاحة عدد أكبر من المنتجات التموينية تصل لأكثر من 30 سلعة، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة التي تبلغ حوالي 40 ألـف منفذ بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة.

وفي إطار زيادة وتحسين الدعم المقدم للأفراد، في عام 2016، ارتفع الدعم النقدي الشهري للفرد من 15 لـ21 جنيهًا. وفي عام 2019، حدثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين، وزيد الدعم النقدي الشهري للفرد على البطاقة إلى 50 جنيهًا، بزيادة قدرها 140، مع التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض والأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والأرامل والمطلقات.