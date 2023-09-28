الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منظومة الحماية الاجتماعية.. 10 سنوات من الإنجازات

منظومة الحماية الاجتماعية
منظومة الحماية الاجتماعية

عرضت قناة dmc، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقرير بعنوان " منظومة الحماية الاجتماعية.. 10 سنوات من الإنجازات". 

وتناول التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في منظومة الحماية الاجتماعية.. وأهمها:-

  • دعم الدولة المصرية لأصحاب المعاشات، حيث قدمت الدولة المصرية عدد من المبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات.
  • كثفت الدولة المصرية من برنامج الحماية الاجتماعية  مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
  • أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا في ديسمبر2014م بزيادة النسبة المقررة للمعاشات لتصبح 15%.
  • وفي يونيو 2015، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش.
  • يوليو 2016: وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصور بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن.
  • وجه الرئيس السيسي أن تكون الزيادة في المعاشات بحد أدنى 75 جنيهًا.
  • وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.
  • استفاد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن.
  • تحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت حوالي 15 مليار جنيه.
  • يونيه 2017: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات بالتنسيق مع مجلس النواب.
  • مارس 2020: وجه الرئيس السيسي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
  • مارس 2021: وجه الرئيس السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
  • إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرًا والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مواطن.
  • خصصت الدولة 31 مليار جنيه للضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بموازنة 2024-2023.
  • 16 سبتمبر 2023: قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه بإجمالي "11"مليون مواطن.
  • كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
منظومة الحماية الإجتماعية المعاشات الحد الأدنى الأجور

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