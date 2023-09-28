منظومة الحماية الاجتماعية.. 10 سنوات من الإنجازات
عرضت قناة dmc، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقرير بعنوان " منظومة الحماية الاجتماعية.. 10 سنوات من الإنجازات".
وتناول التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في منظومة الحماية الاجتماعية.. وأهمها:-
- دعم الدولة المصرية لأصحاب المعاشات، حيث قدمت الدولة المصرية عدد من المبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات.
- كثفت الدولة المصرية من برنامج الحماية الاجتماعية مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا في ديسمبر2014م بزيادة النسبة المقررة للمعاشات لتصبح 15%.
- وفي يونيو 2015، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش.
- يوليو 2016: وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصور بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن.
- وجه الرئيس السيسي أن تكون الزيادة في المعاشات بحد أدنى 75 جنيهًا.
- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.
- استفاد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن.
- تحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت حوالي 15 مليار جنيه.
- يونيه 2017: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات بالتنسيق مع مجلس النواب.
- مارس 2020: وجه الرئيس السيسي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
- مارس 2021: وجه الرئيس السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
- إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرًا والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مواطن.
- خصصت الدولة 31 مليار جنيه للضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بموازنة 2024-2023.
- 16 سبتمبر 2023: قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه بإجمالي "11"مليون مواطن.
- كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.