الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لليوم الثاني .. "التضامن" تواصل صرف تكافل وكرامة

جريدة الدستور

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس، لليوم الثاني على التوالي، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف الدعم.

شروط الحصول على الدعم 

_ ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق.

_ عدم حصول المستفيد على معاش تأميني أو مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية.

_  أن تكون سن المستحق (65) سنة فأكثر، أو المعاق والمريض بمرض مزمن يمنعه عن العمل ويثبت بالقومسيون الطبي المميكن، أو يتيم الأبوين/ كريم النسب/ الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة، أو المطلقة/ الأرملة / المهجورة/ المنفصلة/ زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (بدون أبناء).
 -  ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

التضامن الدعم المحافظات تكافل وكرامة

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