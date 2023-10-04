"فرصة" يوفر فرص عمل لمستفيدي تكافل وكرامة لتحقيق رؤية مصر 2023

أعلن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن، عن تدريب وتوظيف مستفيدى تكافل وكرامة على عدة مراحل بعد الانتهاء من جلسات الدعم لتشجيعهم على العمل، وذلك فى إطار سعي البرنامج للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2023 بشأن التمكين الاقتصادي وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية الى الاستقلال المادي والعمل والانتاج.

وأكد البرنامج انه يتم توفير أدوات انتاج ومشاركة في الوحدات الإنتاجية، والاستمرار في تقديم الدعم النقدي المشروط للمستفيد بالتوازي مع توفير فرصة العمل، ودفع أصحاب العمل الى توفير التغطية من التأمينات الاجتماعية للمستفيد من التأهيل النفسي، كذلك رفع جاهزية العمل والاستعداد لدخول سوق العمل من خلال جلسات رفع الوعي وتعديل السلوك وبث روح الاستقلال وثقافة العمل والثقافة المالية.

التنمية والمجتمع

واشارت وزارة التضامن الاجتماعي، الى أن خطة التنمية والدمج التي تنفذها الوزارة تستهدف التوسع في الدعم المجتمعي المتكامل، وأنشطة التمكين الاقتصادي للأسر الأولي بالرعاية، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد، هذا مع أهمية التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت إلى ضرورة ربط الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدي وحده لا يكفي للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه.



وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي، من أهم الأسباب الأساسية في تحسين الواقع الاقتصادي للدول والأفراد، ويعتبر ريادة الأعمال جزءا هاما من التمكين الاقتصادي، حيث إنه لا يجوز إعطاء مشروع دون الانتهاء من العملية التدريبية من أجل توضيح دراسة الجدوى، إدارة سلاسل الامتداد لعمل، تمويل المشروع، الشمول المالي، تسويق المنتج النهائى، حيث تدل التجارب على أن كفاءة برامج التمكين الاقتصادي تعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية.