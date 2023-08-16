برنامج "فرصة" يمول 150 مشروعا لتمكين الأسر الأولى بالرعاية فى البحيرة

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية المتنوعة فى المجالات "التجارية - الصناعية - تربية الماشية"، وذلك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي "فرصة"، وتحت شعار "غير حياة أسرتك" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرة على العمل بمركز أبو المطامير.

حيث تم تمويل 150 مشروعا لعدد 150 سيدة تم اختيارهم من عملاء برنامج تكافل وكرامة بقرية زاوية صقر بقيمة 10 آلاف جنيه لكل مشروع ، عبارة عن " 133 مشروع أغنام - 7 ماكينات خياطة - 8 مشروعات بقالة - 1 ماكينة تنظيف دواجن - مشروع ملابس جاهزة"،وتم تسليم تلك المشروعات لأصحابها، بحضور الدكتوره فايزه زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعى و صفاء عرابى منسق برنامج فرصه بالبحيرة.

ويهدف برنامج "فرصة" إلى إحداث زيادة ملحوظة فى دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي وذلك لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الإجتماعية

كما يمثل البرنامج منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية وضمن البرامج الاجتماعية المقدمة لمساعدة الغير قادرين على العمل والانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

كما سيساعد برنامج "فرصة" في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، وسوف يتم تنفيذ مختلف أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، والتي تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.

وتتنوع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج فرصة ما بين تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي، إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة، وتطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بأهداف البرنامج ومردوده الإيجابي على الفئات المستهدفة، كما ثمنت جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة وما تحقق من إنجاز تمثل فى تحقيق نسب أعلى من النسب المستهدفة، لافتة إلى أنه تم تكريم محافظة البحيرة ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعي من قبل وزيرة التضامن الإجتماعي لجهودها المبذولة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن برنامج فرصة يستهدف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم.

وتقوم منهجية البرنامج على التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية.

ويقوم البرنامج بالاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.