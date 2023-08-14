إطلاق المرحلة الثالثة من برنامح "فرصة" في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات إطلاق المؤتمر الذي نظمتها الجمعية المركزية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي،بقاعة ديوان عام المحافظة لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "فرصة" الممول من البنك الدولى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات مشروعات تنموية مثل الإنتاج الداجني والحيواني و الخدمي وماكينات خياطة وفرزات ألبان وغيرها ،حيث يتم تدريب الأسر عليها قبل تمكينها من أصول المشروعات.

حضر المؤتمر بلال حبش نائب المحافظ الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة عضو مجلس النواب، وأحمد غفران مدير العمليات الميدانية لبرنامج "فرصة"استشاري البنك الدولي، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، وطه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببني سويف، ومحمود جبر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ببني سويف، ورامي الأباصيري منسق البرنامج ببني سويف.

وحضر مسؤولو كلا من: المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للسكان مركز النيل للإعلام، التضامن، الشباب والرياضة ، والرائدات الريفيات ومسؤولى الجمعيات بمديرية التضامن العاملة في جوانب التمكين الاقتصادي والقيادات الطبيعية والجمعيات الشريكة في المجتمع.

ورحب المحافظ بالمشاركين في المؤتمر، مشيراً إلى دعمه للبرامج والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في مجال التمكين الاقتصادي،مؤكداً على أهمية منظمات العمل الأهلى ودورها الحيوي فى مشاركة الجهات الحكومية لمواجهة كافة التحديات والمعوقات التى تعرقل عمليات التنمية الشاملة.

مشيداً ببرنامج "فرصة"، الذي يستهدف الفئات الهشة اقتصاديا من خلال برامج تأهيل تهدف إلى التمكين لتلك الفئات وتعديل سلوكها وإكسابها الخبرات اللازمة للاندماج في سوق العمل والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية الاقتصادية ومن مرحلة الحماية الاجتماعية إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة للتحفيز والتشجيع على ريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر.

أعرب النائب "د.طلعت عبد القوي" رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة عن سعادته وتقديره للجهود النوعية الجهاز التنفيذي بمحافظة بني سويف في مجال تفعيل دور المجتمع المدني في خدمة المجالات والقضايا التنموية، منوها أنه دائم التواصل مع المحافظ "د. محمد هاني غنيم"، لاسيما وأنه نجح في تكوين فريق عمل نوعي في مجال المشاركة المجتمعية الفاعلة.

مشيرا إلى أن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بإقامة مشروعات تنموية حقيقية لهن وكذلك توفير خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة والاهتمام بصحة الشباب والمراهقين وتجديد الخطاب الديني والإعلام المستنير ووضع التشريعات اللازمة لذلك،لافتا إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر السكان والتنمية الاقتصادية الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية،وهو يؤكد عزم الدولة المصريةعلى معالجة القضية السكانية وتحقيق التنمية بشكل أفضل وتحسين حياة مواطنيها.

تضمنت فعاليات المؤتمر استعراض محاور وآليات تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمثل الذراع لوزارة التضامن في مجال التمكين الاقتصادي للراغبين في الحصول على فرصة عمل أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر ،ضمن منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص عمل لنقلهم من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وسبل معيشة أكثر مرونة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخدمات والمواد الأولية المحلية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الأهلية والهيئات ذات الصلة.