الخميس 12 أكتوبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.. تسجيل الدخول

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث، وخاصة جوجل عن رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 أكتوبر، وفقًا للمتبع بصرف المعاش في يوم 15 من كل شهر.

ُمُباشر| رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية تفعيل فيزا المعاش

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 

يستطيع المواطن المستحق لمعاش تكافل وكرامة، الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعام الجاري 2023، للدخول على الرابط اضغط هنا.

وكان مجلس الوزراء قد قرر ضم فئات جديدة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، ذلك في إطار جهود الدولة الرامية نحو مد مظلة الحماية الاجتماعية، وتوحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين، فيما يتعلق بإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

ُمُباشر| رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية تفعيل فيزا المعاش

المرأة المعيلة

وكان من بين أبرز الجهات التي تم ضمها لمعاش تكافل وكرامة، المرأة المعيلة، ولديها أبناء أقل من 18 عامًا، مقيدين بالتعليم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يشترط للحصول على معاش تكافل وكرامة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، مقيد بها محل السكن، وصورة شهادات لكل أفراد الأسرة المستحقين، وصورة من قسيمة الزواج أو الطلاق، وفي حالة كون المرأة أرملة يتم التقدم بصورة من شهادة وفاة الزوج، وبيان قيد مدرسي للأطفال يوضح العام الدراسي الذي يدرسون به، وصورة من بطاقة التموين، وفي حالة وجود إعاقة أو مرض مزمن يتم تقديم شهادة طبية تفيد ذلك، وصورة إقرار الوصاية للأيتام، وألا يكون المستحق يعمل بالحكومة أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني 400 جنيه أو أكثر، وتقديم مستندات تثبت وجود الاعاقة أو المرض المزمن إن وجد، وشهادة تفيد عدم وجود عائل للمرأة وكبار السن.

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جوجل تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي يوم 15 أكتوبر رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 الهيئة القومية للتامين الاجتماعي

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