الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ مبادرة "لا أمية مع تكافل" بالتعاون بين مديرية التضامن وفرع الهيئة بكفر الشيخ

مبادرة لا أمية
مبادرة لا أمية

عقدت الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، اجتماعا بمقر مؤسسة التكافل الاجتماعي بكفر الشيخ، لمتابعة تنفيذ مبادرة للقضاء على الأمية فى مصر، بحضور إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع كفر الشيخ، ومحمد عبدالحميد معوض، مدير إدارة الحماية الاجتماعية، وإبراهيم سليمان، منسق مبادرة لا أمية مع تكافل، وأحمد صابر المنسق المساعد، ومديرى ومنسقى المبادرة من الإدارات الاجتماعية، ومديري الفروع بـهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمراكز المحافظة.

  • فتح فصول لمحو الأمية بقري كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن برنامج لا أمية مع تكافل، الهدف منه القضاء على الأمية فى مصر عن طريق محو أمية مستفيدى تكافل وكرامة الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، والذي سيقوم بتعليمهم الكوادر المؤهلة من مستفيدى تكافل وكرامة ومكلفى الخدمة العامة عن طريق فتح فصول منتشرة في القرى بالتعاون مع الوحدات الاجتماعية.

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من جانبها، لفتت الدكتورة ماجدة جلاله، إلى دور مديرى الإدارات الاجتماعية، ومنسق الإدارة من خلال التواصل مع هيئة تعليم الكبار للعمل معًا على تذليل الصعوبات، وعلى دور رؤساء الوحدات، وفريق العمل بالوحدات الاجتماعية فى استقبال المدرسين، وفتح الفصول، ومتابعة العملية التعليمية، وتقديم التقارير الدورية، وذلك من أجل تحقيق هدف البرنامج والقضاء على الأمية.

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