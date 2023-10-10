محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية تفصيليًا

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا، لمناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ، للعام المالي الجديد 2023 / 2024، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

استعراض مشروعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة



استعرض محافظ كفر الشيخ، تفصيليًا بنود الخطة التي تضم مشروعات الكهرباء، الرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف العام من الخطة، موجها بجاهزية سيارات الكسح والنافوري، وغيرهما من المعدات، لمواجهة موسم الشتاء، والانتهاء من توريدات مهمات الكهرباء وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بدائرة المحافظة، والتطوير والتجميل، وتدعيم الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة سواء الخاصة بالنظافة، أو رفع مياه الأمطار، والانتهاء من الأعمال الجارية بالكباري.



وأشار المحافظ إلى أن المشروعات التي تم إدراجها جاءت بعد دراسة فنية ومالية مبنية على أسس علمية وموضوعية ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفر الحياة الكريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، موجها بعقد اجتماع بصفة أسبوعية للاطلاع على نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

