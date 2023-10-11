الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "كفرالشيخ الأزهرية" يتابع سير اختبارات المقرأة لمحفظي رواق الأزهر

الاختبارات
الاختبارات

تابع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير أعمال اختبارات المقرأة لمحفظي الرواق الأزهري الذين أنهو الدورة الخاصة بمقارئ الجامع الأزهر الشريف، للاطمئنان على المستويات العلمية للمحفظين ومدى تمكنهم من إتقان حفظ القرآن الكريم وعلومه، والإلمام بعلوم التجويد والقراءات.

الاختبارات حضرها 60 محفظا تحت إشراف رواق كفر الشيخ

 

وتأتي المقرأة الخاصة بمحفظي الرواق الأزهري ضمن أعمال التنمية المهنية للعاملين بالرواق الأزهري في كافة فروعه، وأقيمت اختباراتها بمدرج معهد كفرالشيخ الثانوي بنين، بحضور 60 محفظًا وذلك تحت إشراف وتنفيذ مسئولي فرع رواق كفرالشيخ.

وشهد سير الاختبارات برفقة رئيس المنطقة، الوفد القادم من الجامع الأزهر الشريف، برئاسة الشيخ عبدالكريم جمال الدين، والشيخ صابر محمد السعيد، والشيخ محمد أبو جبل، وفي ظل حضور الدكتور أحمد سعد عقل، مدير إدارة الرواق الأزهري بمحافظة كفرالشيخ.

رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يبدي اعجابه بمستوي المتقدمين ويشيد بهم

ومن جانبه أبدى رئيس المنطقة إعجابه بالمستوى العلمي الفائق للمتقدمين للعمل كمحفظين بمقرأة الرواق الأزهري، مشيدًا بالإعداد والتنظيم الجيد لسير الاختبارات، ومشيرًا لبعض التوجيهات التي من شأنها النهوض بالمستوى العلمي والإداري بفروع الرواق، عازمًا بتقديم كامل الدعم من المنطقة للنهوض بإدارة الرواق الأزهري بالمحافظة.

وجدير بالذكر أن عدد محفظي الرواق الأزهري بكفر الشيخ يبلغ 349 محفظًا، موزعين على 42 فرعًا بمختلف مراكز المحافظة، يقومون على التدريس لعدد 14700 دارسًا من الأطفال والكبار.

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رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يلتقي بمديري المراحل وموجهي العموم لمتابعة سير العملية التعليمية

ويأتي هذا المشروع تحت مظلة ورعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حفظه الله، وبتوجيهات  الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف من الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شؤون الأروقة، والدكتور هاني عودة، مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف.

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