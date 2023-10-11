ُمُباشر| رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية تفعيل فيزا المعاش

تصدر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، قائمة بحث الكثير من المواطنين بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين من الدعم، بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

في السياق ذاته، فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، للتيسير على المستفيدين في الاستعلام عن قيمة المعاش وموقف طلبات المقدمة لصرف المعاش، وأسماء المستفيدين الجدد.

ويمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

وفي الخطوة التالية، يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

وبعد ذلك اضغط على أيقونة استعلم عن نتيجتك.

ثم سجل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

وفي النهاية يظهر لك موقف معاش تكافل وكرامة ونتيجة الفيزا سواء سارية أو متجمدة فور تسجيل الرقم القومي.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

في السياق ذاته، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر يتضمن الزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستفيدين من الدعم النقدي، لتصبح كما في الجدول التالي:-

برنامج الدعم النقدي قبل الزيادة بعد الزيادة معاشات تكافل وكرامة للأسر المستفيدة 625 جنيها 718.75 جنيه المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة 562.5 جنيه 646.88 جنيه الأيتام 437.5 جنيه 503.13 جنيه

كيفية تفعيل فيزا معاش تكافل وكرامة

وعن كيفية تفعيل فيزا معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الجُدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

اتصال صاحب بطاقة الفيزا بالخط الساخن رقم 19680.

وبعد ذلك، يتم اتباع خطوات التفعيل التي يسردها موظف خدمة العملاء في البنك.

وإذا لم يتمكن المستفيد من تفعيل بطاقة الفيزا، يمكنه التوجه إلى مقر وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من محل سكنه.

ويتولى موظف الإدارة الاجتماعية، مهمة تفعيل البطاقة من خلال الباركود المطبوع على البطاقة، وتنشيطها للاستفادة منها وصرف المعاش.

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