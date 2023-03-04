زاد البحث عن آخر أخبار تكافل وكرامة اليوم بعد زيادة المعاشات لمعرفة النصيب الذي ناله أصحاب معاش تكافل وكرامة من هذه الحزمة المالية الجديدة.



آخر أخبار تكافل وكرامة اليوم بعد زيادة المعاشات

في هذا التقرير نوضح لكم آخر أخبار تكافل وكرامة اليوم بعد زيادة المعاشات وكيفية التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة.



أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي زيادة قدرها 25% للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة ليستفيد من هذه الزيادة الجديدة أكثر من 5 ملايين أسرة، بحيث تطبق هذه الزيادة الجديدة بداية من أبريل القادم.

وتصبح قيمة معاش تكافل وكرامة للأسر المستفيدة 625 جنيها بدلا من 500 جنيه.

وتكون قيمة معاش تكافل وكرامة للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 562.5 جنيه بدلا من 450 جنيها.

وتكون قيمة معاش تكافل وكرامة للأيتام 437.5 جنيه بدلا من 350 جنيها.





الاشتراك للحصول على معاش تكافل وكرامة



التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة

لمن تقدمه للحصول على معاش تكافل وكرامة يمكن الاستعلام عن الفيزا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الدخول على هذا الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

ثم يتم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة

والضغط على كلمة استعلام

