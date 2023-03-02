خدمات بوابة مصر الرقمية.. تفعيل بطاقة التموين وإضافة أفراد على البطاقة التموينية

يزداد كل يوم عدد مستخدمي بوابة مصر الرقمية، بالتزامن مع التحول الرقمي، حيث نجحت مصر في الانتقال إلى المرتبة الأولى في مؤشر نضج الحكومات الرقمية والذى يضم 69 دولة.

جاء ذلك وفقا لتصريحات صحفية لـ المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، الذي أوضح أن عدد مستخدمي بوابة مصر الرقمية وصل لـ7 ملايين حساب في بوابة مصر الرقمية و65 ألف معاملة في اليوم.

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ويستمر تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية للاستفادة من خدمات التموين ومنها: تفعيل بطاقة التموين، إضافة افراد في بطاقة التموين، الاستعلام عن بطاقة التموين، الحصول على رقم السري لبطاقة التموين، الذي سنوضحها فيما يلي.

كيفية تفعيل بطاقة التموين

اولا: يقوم المواطن بـ تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية .

ثانيا: ضمن خدمات التموين المقدمة يختار تفعيل بطاقة التموين .

ثالثا: تسجيل بيانات البطاقة التموينية.

رابعا: ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

خامسا: الضغط على بند موافق ثم اختيار التالي.

واخيرا: يتم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل البطاقة التموينية.

اضافة افراد على بطاقة التموين

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمتين لاضافة الأفراد وهم: اضافة الابناء غير المقيدين تموينيا وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

ووضعت وزارة التموين عدد من الشروط لإضافة أفراد على بطاقة التموين

أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية.

تحتوي البطاقة على 3 أفراد فقط من ضمن الفئات المستفيدة.

يجب أن يكون الحد الأقصى لأفراد الأسرة هو 4 أفراد فقط.

ألا يزيد معاش رب الأسرة عن 2500 جنيه.

بعد التأكد من توافر الشروط لإضافة الأفراد على البطاقة التموينية يتبع صاحب البطاقة التموينية الخطوات التالية لإضافة المواليد على بطاقة التموين.

تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين

اختر خدمات التموين لإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا أو إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين اضغط على اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين.

ستظهر خدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

اكتب اسم الابن أو الابنة الذي تريد إضافته على بطاقة التموين، وشرط أن يكون الاسم رباعي.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة المدون في شهادة الميلاد، حتى تتم إضافة المواليد لبطاقة التموين.

أضف صلة القرابة بينك وبين الطفل (ابن) أو(ابنة) ثم اختر الصفة (ضم أبناء).

وتنتهي الخطوات لتصل لآخر خطوة ثم اضغط على خيار (إضافة).