الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موقع النيابة العامة.. استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يستعلم قائدو المركبات عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة كما يمكنهم عمل تظلم أيضا لتخفيض قيمة مخالفات المرور، وكل ذلك إلكترونيا ضمن خدمات نيابات المرور.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 

يتيح موقع النيابة العامة الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانا عن جميع مخالفات المرور وذلك من خلال موقع النيابة العامة للمرور على أن تأتي خطوات الاستعلام بشكل إلكتروني على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-

في الخطوة الأولى ابدأ على زيارة موقع النيابة العامة المصرية

ابدأ فى اختيار ايقونة الاستعلام عن مخالفات المرور

ابدأ فى تسجيل اسمك الرباعي

ابدأ فى تسجيل رقم اللوحة المعدنية بالارقام والحروف

انقر على أيقونة إجمالي قيمة المخالفة

انقر على ايقونة استعلام لتكون أمامك على الفور قيمة المخالفة المقررة عليك

 

ونظرا للضغط الشديد من قبل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا  https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور.. إليك الخطوات

نيابة المرور.. الاستعلام عن المخالفات المرورية والسداد والتظلم إلكترونيا

أسعار المخالفات المرورية

تتنوع قيمة المخالفات المرورية ما بين 300 جنيه حتى 5000 جنيه، وقد تصل قيمة المخالفات المرورية على تجاوز السرعة المقررة إلى ما يتراوح بين 300 جنيه و2000 جنيه فى حال القيادة باستخدام رخصة منتهية و1000 جنيه فى حال عدم اتباع التعليمات المرورية وغيرها من المخالفات المرورية التي قد تصل قيمتها إلى 5000 جنيه.

ويبحث المواطنون عن مخالفات السيارات بالعبارات التالية: الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر، الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر، معرفة مخالفات السيارة عن طريق النت، موقع النيابة العامة لخدمات المرور، خدمات نيابه المرور، موقع المرور للمخالفات، النيابة العامة للمرور مخالفات السيارات، استعلام على المخالفات المرورية، التظلم على مخالفات المرور.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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