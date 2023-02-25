نيابة المرور.. الاستعلام عن المخالفات المرورية والسداد والتظلم إلكترونيا

يعتبر تسديد المخالفات المرورية من أهم شروط تجديد رخصة السيارة، لذلك بالتزامن مع تجديد الرخصة يستعلم مالك السيارة عن مخالفات السيارات الملاكي إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور لمعرفة المبلغ المطلوب قبل الذهاب إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامته.

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكنك معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي لمالك السيارة عبر موقع النيابة العامة لينك مخالفات المرور من هنـــــا ppo.gov.eg واتباع تعليمات الاستعلام عن مخالفات المرور.

ونظرا للضغط الشديد من قبل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية نيابة المرور مخالفات السيارات قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

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المستندات المطلوبة لترخيص السيارة المنتهية في 2023

وننشر لمالكي السيارات المستندات المطلوبة لترخيص السيارة عقب سداد المخالفات المرورية على السيارة.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- نموذج طلب تجديد أو ترخيص السيارة الملاكي.

- شراء ملف خاص بالتجديد حسب مدة الترخيص.

- سداد الضرائب والرسوم المقررة على السيارة كشرط للترخيص.

- دفع التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية عن وقوع حوادث السيارة.

- شراء مثلث عاكس للضوء وأيضًا حقيبة للإسعافات الأولية وكذلك طفاية الحريق داخل السيارة.

- تحقيق شروط الأمن والمتانة في السيارة للحفاظ على سلامة المواطنين.

- يشترط ألا تقل سن المتقدم للحصول على رخصة السيارة عن 18 سنة.

- يشترط أن يُجيد قائد السيارة القراءة والكتابة، أو أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية.

تظلمات المخالفات المرورية

يتيح موقع النيابة العامة للمرور خدمة التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ضمن خدمات نيابات المرور، وهي خدمة أتاحها الموقع للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص السير ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور:

1 - عليك الدخول علي موقع النيابة العامة.

2 - ستظهر لك صفحة بها خدمات نيابات المرور.

3 - اختر كلمة التظلمات، ومن بعدها عليك الضغط على كلمة استمرار.

4 - قم باختيار "مخالفات رخص مركبات".

5 - ستظهر لك صفحة، تطلب منك أن تسجل بيانات رخصة المركبة.

6 - بعد تسجيل البيانات المطلوبة، قم بالضغط علي "تقديم الطلب".

7 - وبعد إرسال الطلب، ستحصل علي كود أحتفظ به، ومن بعدها يجب المتابعة لحين الرد.