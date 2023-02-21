الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تبكير القبض.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

جريدة الدستور

مع اقتراب انتهاء شهر فبراير 2023 يبدأ الموظفون والعاملون بالدولة بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 وجدول صرف مرتبات شهر مارس 2023، حيث يتم صرف قبض شهر مارس على عدة أيام منعا للتكدس والازدحام.

وأعلنت وزارة المالية عن موعد قبض مرتبات شهر مارس 2023 قبل الموعد المحدد لكل شهر، نظرا لاقتراب موعد شهر رمضان 2023، حيث تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 عدة أيام.

موعد قبض مرتبات شهر مارس 2023 

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 لتبدأ من يوم 20 مارس بدلا من 23، حيث يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 لكافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، خلال الأيام 20، 21، 22، 23، 26 مارس 2023.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 

وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 ، لموظفي القطاع العام والعاملين في الجهاز الإداري، من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2023 من يوم الخميس 23 فبراير 2023 لكل الموظفين، ويستمر ليوم 28 فبراير في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية ومراعاة الموعد المحدد للإجازات والعطلات الأسبوعية.

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 

ويبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2023 وفقًا لجدول صرف المرتبات الذي أعلنته وزارة المالية كالتالي:

- صرف مرتبات شهر فبراير يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، للعاملين في الوزارات الأتية :الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة.

وفي مديريات: الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل.

ـ صرف مرتبات شهر فبراير يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023، للهيئات الحكومية المستقلة الأتية : الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ـ صرف مرتبات شهر فبراير يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023.

ـ صرف مرتبات شهر فبراير يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

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ويتم إتاحة مرتبات شهر مارس 2023 في ماكينات الصراف الآلي ATM، في أي وقت بدءاً من اليوم المحدد للصرف لكل وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، ويجب مراعاة الإجراءات الاحترازية، وعدم التزاحم.

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وائل لطفي

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