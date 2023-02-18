السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 خدمات متاحة.. رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2023

التموين
التموين

يبحث المواطنون عن رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين للتموين 2022 والمدعوم من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتسمح الوزارة من خلال رابط بوابة دعم مصر أن يسجل صاحب البطاقة التموينية بتسجيل حساب على البوابة برقم المحمول وبالبريد الإلكتروني للمواطن من أجل إتمام عملية إنشاء الحساب، للاستفادة من خدمات البطاقات التموينية المفعلة على البوابة الرقمية.

رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2023

وفي الفترة الحالية يقدم رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2023 مجموعة من خدمات بطاقة التموين بعد انقطاعها عنه لإجراء صيانة على الخادم الرئيسي للبوابة وهو ما كان ضروريًا لتسهيل تنفيذ طلبات المواطنين حول الخدمات الإلكترونية، وتشمل الخدمات التموينية المفعلة على البوابة 6 خدمات تموينية يستطيع حاملو البطاقات الاستفادة منها.

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وحتى الآن تزال هناك 4 خدمات تموينية متوقفة لأصحاب البطاقات، بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية لحين انتهاء الوزارة من آليات ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقيتها من الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني.

خدمات التموين المتاحة والمتوقفة عبر بوابة مصر الرقمية 

 

1- تفعيل بطاقة التموين «خدمة متاحة».

2- نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى «خدمة متاحة».

3- الاستعلام عن بطاقة التموين «خدمة متاحة».

4- ضم أفراد الأسرة «خدمة متاحة».

5- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين «خدمة متاحة».

6- الفصل الاجتماعي «خدمة متاحة».

7- إضافة المواليد «خدمة متوقفة».

8- إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين «خدمة متوقفة».

9- إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط «خدمة متوقفة».

10- إصدار بطاقة تموين جديدة «خدمة متوقفة».

 

كيفية إنشاء حساب على مصر الرقمية 2023

ويتسأل الموطنين عن كيفية انشاء حساب على بوابة مصر الرقمي ويستطيع المواطن الدخول على الرابط الرسمي للبوابة عبر الرابط التالي:

ويجب على الراغبين في الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية البدء في تسجيل حساب على البوابة، حتى يتاح له الدخول على خدمات التموين وبدء طلب الخدمة الخاصة ببطاقته التموينية، وتؤكد بوابة مصر الرقمية أن جميع البيانات الشخصية التي يدونها المواطن على رابط البوابة هي خدمات مؤمنة بالكامل ولا يستطيع أي أحد الاطلاع عليها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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