يكثر البحث عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 مع اقتراب نهايته والذي يتحدد موعده وفق الجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023





نعرض لكم في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 وجدول المرتبات الجديدة بعد إقرار الزيادة الاستثنائية للعاملين بالدولة منذ نوفمبر الماضي.

وفق الجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2023 من يوم الخميس 23 فبراير، ويستمر حتى يوم 28 فبراير، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، مع مراعاة موعد الإجازات والعطلات الأسبوعية.



ويكون صرف مرتبات فبراير من يوم الأربعاء 8 مارس حتى الأحد 12 مارس 2023، للمتخلفين عن الصرف في المواعيد الرسمية.







موعد صرف مرتبات مارس 2023

وكذلك يأتي البحث عن موعد مرتبات شهر مارس 2023 خاصة أن فيه يبدأ شهر رمضان الكريم يوم الخميس 23 مارس.

من أجل ذلك وضعت وزارة المالية جدول صرف المرتبات قبل بداية الشهر الكريم بحيث يكون بداية من الاثنين 20 مارس والثلاثاء 21 مارس ثم الأربعاء 22 مارس ثم 23 مارس واخيرًا الأحد 26 مارس.

ويتم صرف متأخرات مرتبات شهر فبراير 2023 في الأيام من 8 مارس 9 مارس 12 مارس.



جدول مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد الزيادة الجديدة

– 9000 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الممتازة.

– 6600 جنيه شهريا لموظفي الدرجة العالية.

– 5400 جنيه شهريا لموظفي الدرجة مدير عام.

4800 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الأولى.

– 4200 جنيه شهريا لموظفى الدرجة الثانية.

– 3720 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الثالثة.

3480 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الرابعة.

– 3240 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الخامسة.

– 3000 جنيه شهريا لموظفي الدرجة السادسة.





