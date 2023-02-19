الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار سبائك وجرام الفضة اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة حالة من عدم الاستقرار نتيجة الطلب الكبير عليها، حيث يلجأ الكثير إلى شراء الفضة خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب، حيث تدخل الفضة في كثير من الصناعات وأهمها صناعة الإكسسوارات.

وتقدم «الدستور» في نشرتها اليومية على مدار اليوم أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية وجاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأحد  

 - أونصة الفضة اليوم سجلت 664.420 جنيه.

 - جرام الفضة النقية عيار 999 يسجل اليوم سعر 21.32 جنيه.        

 -  سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 يسجل سعر 20.44 جنيه.

 - جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 يسجل سعر 19.74 جنيه.

  - جرام سعر فضة العملات عيار 900 يسجل سعر 19.21 جنيه.

 -  جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 يسجل سعر 17.07 جنيه.

 - جرام سعر الفضة عيار 880 يسجل سعر 18.78جنيه.

 -  سعر جرام الفضة يسجل 28.41 جنيه.

الأونصة بـ671 جنيها.. أسعار الفضة في التعاملات الصباحية اليوم

سعر سبيكة الفضة اليوم الأحد  

 - سبيكة الفضة 50 جرامًا يسجل 877.035 جنيه.

 - سبيكة الفضة 100 جرام يسجل 2,798.38 جنيه.

 - سعر سبيكة الفضة 200 جرام يسجل 5,340.42 جنيه.

سعر كيلو الفضة اليوم  الأحد  

 - سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,340.42 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 5,340.42 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  6,568.71 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم الأحد  

 - سجل سعر جرام الفضة 21.18جنيه.

 - سجل سعر أونصة الفضة 658.733 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,058.94 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  2,117.88 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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