«الوثائقية».. قناة مصرية متخصصة فى مكافحة تشويه الحقائق وتزوير التاريخ

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق قناة «الوثائقية» الجديدة، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي شهدت تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن إطلاق أول بث لها، في 19 فبراير الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حسب ما أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتهدف القناة المصرية الجديدة إلى تقديم أعمال وثائقية تناقش قضايا مختلفة داخل المجتمع المصري، لتكون أول قناة متخصصة في إذاعة الأفلام الوثائقية، معلنة شعارها: «لأن الحكايا تستحق أن تُروى بلسان أصحابها.. وحتى لا تُشوّه الحقائق ولا يُزوّر التاريخ».

قصص آن لها أن تُحكى

كانت قد كشفت إدارة قناة «الوثائقية» عن استعدادها للبث الرسمي للقناة، من خلال إطلاق «برومو» لأبرز الأفلام الوثائقية التي ستعرضها القناة، وتعرض القصة الكاملة لحياة بعض الكتّاب والفنانين في مختلف المجالات.

يُذكر أن أولى حلقات قناة «الوثائقية» الجديدة، والتي ستُعرض يوم 19 فبراير الحالي، ستشمل حوارًا مع أمير الحدود السورية في تنظيم داعش، وهو انفراد خاص نجح في تنفيذه أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة.

وأعلن «الدريني» عن الحلقة الأولى عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «شاب خطير جدًا، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم صار إرهابيًا متجولًا بين البلدان إلى أن وصل لرتبة أمير حدود ما سُمي بـ(تنظيم الدولة)، في الحد الفاصل بين سوريا وتركيا».

برومو أول حلقة مع «أمير حدود داعش»



أعمال متميزة قيد الانتظار

وكانت قد أعلنت القناة أيضًا عن بعض الأعمال الوثائقية التي سيتم عرضها، وأبرزها إنتاج فيلم وثائقي كامل عن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، احتفالًا بمرور 100 عام على ميلاده، وأيضًا فيلم آخر عن قصة حياة نجيب الريحاني، والتي تم نشرها بواسطة دار الهلال.

برومو قصة حياة نجيب الريحاني



ومن أجل إبراز الهوية المصرية، قررت قناة «الوثائقية» أيضًا عرض فيلم خاص بـ«محمود رضا وفرقته»، بدءًا من إنشاء الفرقة الاستعراضية على يد الفنان المصري محمود رضا، والتي تُعد أول فرقة فنون شعبية ورقص في المنطقة العربية.

برومو الفيلم الوثائقي «محمود رضا وفرقته»



وينتظر حاليًا الملايين من المصريين موعد عرض الفيلم الوثائقي الخاص بـ«أدهم الشرقاوي»، والذي أعلنت القناة عن أنه سيتم عرض الروايتين المتناقضتين لسيرة الشخصية، حيث تم نشر الأولى منهما في بداية عشرينيات القرن العشرين، والتي وصفت «الشرقاوي» بالمجرم الخطير، أما الثانية فهي الحكاية الأكثر انتشارًا بين المصريين، والتي وصفته بأنه أحد أبطال ثورة 1919.

برومو الفيلم الوثائقي «أدهم الشرقاوي»

الحلم يتحقق

كان قد أوضح المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة، في تصريحات تليفزيونية، أن حلم تأسيس أول قناة متخصصة في الأفلام الوثائقية كان قد بدأ منذ فبراير 2018، بينه وبين صديقه أحمد الدريني، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة.

وأكد «سعيد» أنهما نجحا من قبل في تأسيس وحدة للأفلام الوثائقية بالتليفزيون المصري، وقدما أكثر من 50 فيلما وثائقيا، الأمر الذي شجعهم على إطلاق القناة الأولى من نوعها في مصر، مرجعًا الفضل في ذلك إلى الكوادر المصرية التي تعمل معهما على إنتاج الأفلام باحترافية تامة، والشركة المتحدة التي عملت على توسيع التجربة من وحدة لإنتاج الأفلام الوثائقية إلى قناة وثائقية.