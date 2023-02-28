موقع الإسكان الاجتماعي.. استعلام عن حالة طلب تقديم وحدة سكنية بالرقم القومي

يقبل الكثير من المواطنين على تقديم شقق الإسكان الاجتماعي وفقا للشروط التي تعلن عنها وزارة الإسكان الاجتماعي، حيث تم طرح 16 إعلانا حتى عام 2023 لمحدودي ومتوسطي الدخل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

استعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية

ويحرص المستفيدون من شقق الإسكان الاجتماعي على استعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية لمعرفة اخر اخبار تقديم شقق الإسكان الاجتماعي في الاعلان محل التقديم، عبر موقع الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يتيح موقع وزارة الاسكان الاجتماعي الاستلام عن حالة الطلب تقديم وحدة سكنية

يتم تسجيل دخول موقع الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي من هنـــــــا https://cservices.shmff.gov.eg

ثم اختيار استعلام عن حالة الطلب.

كتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقم، وتسجيل كلمة المرور.

الضغط على «تسجيل الدخول».

ثم تظهر نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان السكني محل التقديم.

موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ويقدم موقع الإسكان الاجتماعي عدد من الخدمات الأخري وهي:

طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

طلب تعديل من دور إلى دور خاص بالحالات المرضية فقط

طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية

طلب تصحيح البيانات

طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام

طلب إعادة الاستعلام الميداني

تقديم إفادة مخالصة سداد القرض

طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة

طلب تنازل عن إعلان سابق

طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميدانى

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية

طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص

تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات

طلب تغيير جهة التمويل