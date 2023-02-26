بوابة الوظائف الحكومية.. رابط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم «معلم فصل»

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقديم وظائف التربية والتعليم 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين عن فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة، تم رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة بألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، كما يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة.

آخر موعد تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم

ويبدا تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من 23 /2 / 2023 حتى 9 / 3 / 2023، على الرابط الآتي: jobs.caoa.gov.eg.

وبعد غلق تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يبدأ اعلان وقت نتيجة وظائف وزارة التربية والتعليم واعلان جدول تدريب الناجحين في وظائف وزارة التربية والتعليم.

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بوابة الوظائف الحكومية.. شروط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية .

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.

8. أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9. اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

11. سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (أربعة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.