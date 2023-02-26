تبكيرها بسبب رمضان.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023

البحث عن جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023 يتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة، رغم أن الشهر لم يبدأ بعد، لكن آلاف الأسر في مختلف المحافظات من العاملين في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال ينتظروا مرتب مارس لتزامنه مع شهر رمضان المبارك 1444 هجرية ورغبة الأسر في الاستعداد للشهر الكريم بشراء السلع واللحوم.

مرتب شهر مارس 2023

وفي سياق متصل، يتسأل الموظفين العاملين في القطاعات المختلفة، بسبب موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، ليتسائلوا هل سيكون جدول الصرف قبل رمضان، وهو الأمر الذي يترتب عليه أمور صرف راتب فبراير في شراء مستلزمات الشهر المبارك أو انتظار قبض الشهر المقبل.

صرف مرتبات مارس 2023

الجدير بالذكر أن وزارة المالية، قد أعلنت عن تبكير موعد صرف قبض شهر مارس 2023 للتيسير على المواطنين مع حلول الشهر الكريم الموافق فلكيًا 22 مارس 2023.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023

ومع قرار المالية لتبكير صرف رواتب شهر مارس 2023 يمكن للمواطنين في مختلف المحافظات الاستعداد الجيد لشهر رمضان بشراء كل ما يحتاجونه من سلع غذائية وغيرها لاستقبال شهر الصوم والبركة.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023

وفي إطار تبكير وزارة المالية لمواعيد صرف رواتب شهر مارس 2023 بنحو 3 أيام بحسب جدول صرف المرتبات في 33 وزارة وهيئة حكومية.

مرتبات شهر مارس 2023

تبدأ صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة يوم الإثنين الموافق 20 مارس المقبل ، وخصصت المالية أيام 20، 21، 22، 23، 26 مارس 2023 لصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام والصناديق التابعة للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة بدلًا من بدء الصرف يوم يوم الخميس الموافق 23 مارس كما هو معتاد.

أماكن صرف مرتبات مارس 2023

ونتيجة الإقبال الكبير والازدحام على ماكينات الصراف الآلي ATM الممنتشرة في مدن ومراكز مصر المختلفة وفروع البنوك خلال أيام صرف المرتبات، تعمل وزارة المالية على تقسيم المرتبات على عدة أيام، حيث تحدد لكل وزارة يوم؛ وأهابت بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم خلال صرف مرتبات شهر مارس 2023.

الجدير بالذكر، أن مع اقتراب الموعد الذي حددته وزارة المالية لصرف الرواتب يتم الإعلان عن جدول الصرف الذي من المقرر أن يتم العمل به.

قد يهمك أيضا: