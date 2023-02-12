تفعيل الحساب المدرسي الموحد للدخول على منصة التدريب والتطوير المهني

إنشاء الحساب المدرسي الموحد أصبح ضرورة لكل من المعلم والطالب، ليستطيع من خلال الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم عبر منصاتها المختلفة.

وتشترط كل من المنصات التالية الحصول على الحساب المدرسي الموحد ومنها: تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، وتسجيل دخول منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين.

إنشاء الحساب المدرسي الموحد

بداية يقوم المعلم بالدخول إلى الحساب المدرسي الموحد للخدمات الالكترونية عبر منصة البريد الالكتروني الموحد office365.emis.gov.eg .

يجد المعلم اختيارين هم: حساب المعلم وحساب الطالب، قم باختيار الأول

سيتم تحويلك إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون على البطاقة الشخصية

ثم إدخال كود المعلم.

قم بالضغط على المربع بجانب "أنا لست روبوت".

وستحصل على البريد الموحد للمعلمين.

تسجيل دخول منصة التدريب والتطوير المهني

1- يقوم المعلم بتسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقع ترقية المعلمين https://emislc-wp.azurewebsites.net/ .

2- يقوم المعلم الراغب في الحصول على الترقية بتسجيل بياناته بالتفصيل عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

3- يجب إدخال الكود الخاص بالمعلم.

4- يقوم المعلم باختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار.

5- يظهر للمعلم اختبار مكون من أربعة أسئلة، وبعد الانتهاء من الاختبار تظهر إفادة بالتدريب الخاصة بالمعلم.

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خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد للطالب

بداية يقوم طالب الثانوية العامة 2023 بالدخول على منصة أوفيس 365 عبر هذا الرابط office365.emis.gov.eg

يقوم الطالب باختيار "حساب الطالب"

سيتم تحويلك مباشرة إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة و المعلمين

يطلب الموقع من الطالب ادخل الرقم القومي المكون من 16 رقم ومدون في شهادة الميلاد الرسمية

اضغط على "انا لست برنامج روبوت"

واخيرا: اضغط على التحقق من البيانات