رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ورقم الخط الساخن

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث العالمي «جوجل»، خاصة من قبل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعد هذه بطاقة الخدمات المتكاملة الوسيلة الوحيدة والمعتمدة التي يثبت فيها الإعاقة ونوعها ودرجتها عن طريق تسجيل الكشف الطبي إلكترونياً، طبقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 وأقره البرلمان المصري.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويمكن القيام بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي تسهيلا على المواطنين عن طريق اتباع التالي:-

الدخول على الرابط الإلكتروني للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

اختيار الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على البطاقة.

إدخال البيانات المطلوبة (الاسم- الرقم القومي- نوع الإعاقة- العنوان الحالي- السن وقت التقديم لاستخراج الطلب- الحالة الاجتماعية- رقم التليفون).

طرق أخرى للاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة عدة طرق للاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي أو عن طريق الاتصال بخدمة الخط الساخن على الرقم 15044، أو عن طريق رابط موقع وزارة التضامن الرسمي.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي يتم تقديمها بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل الدولة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تتيح البطاقة لصاحبها الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقدمة له من كافة الجهات الحكومية بموجب التشريعات والقوانين، وتكون ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.