وفرت وزارة الصحة رابط خاص للمعاقين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ويتيح الموقع كافة الخدمات من حجز موعد كشف طبي، أو الاستعلام عنه، أو تعديل نوع الإعاقة، وغيرها من الخدمات الضرورية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط حجز كشف طبي عبر موقع وزارة الصحة الخدمات المتكاملة.

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رابط حجز كشف طبي الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم حجز كشف طبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرابط الذي خصصته وزارة الصحة لذلك، ويمكنك الضغط على الرابط التالي لحجز كشف طبي عبر موقع وزارة الصحة الخدمات المتكاملة بالضغط على الرابط التالي:

http://pod.mohp.gov.eg

ثم قم بكتابة البيانات الموجودة أمامك، وهي الرقم القومي، الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع والحالة الاجتماعية، ومحافظة السكن، والوظيفة، والتليفون، ويجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف يصل رساله قصيره بموعد ومكان الكشف الطبي لطالب الكارت، مع تحديد نوع الإعاقة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

يستطيع المعاقين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي من خلال موقع وزارة الصحة الخدمات المتكاملة بالضغط على هذا الرابط

pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx، ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على زر البحث.

وحدد موقع وزارة الصحة الخدمات المتكاملة أهم الخطوات الواجب اتباع حين القيام بطلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ومنها وجوب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي، تجهيز الأبحاث والأشعات التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

وبعد اجراء الكشف الطبى تتم مراجعة الاوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل، والذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، ويجب الذهاب الى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

وبعد الانتهاء من المراحل السابق يتم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.