الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حجز كشف طبي عبر موقع وزارة الصحة الخدمات المتكاملة

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

وفرت وزارة الصحة رابط خاص للمعاقين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ويتيح الموقع كافة الخدمات من  حجز موعد كشف طبي، أو الاستعلام عنه، أو تعديل نوع الإعاقة، وغيرها من الخدمات الضرورية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط حجز كشف طبي عبر موقع وزارة الصحة الخدمات المتكاملة. 

اقرأ أيضًا

تبكيرها بسبب رمضان.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

 

رابط حجز كشف طبي الخدمات المتكاملة 

يستطيع ذوي الهمم حجز كشف طبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرابط الذي خصصته وزارة الصحة لذلك، ويمكنك الضغط على الرابط التالي لحجز كشف طبي عبر موقع وزارة الصحة الخدمات المتكاملة بالضغط على الرابط التالي: 

http://pod.mohp.gov.eg

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023 وآخر موعد للتسجيل

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

ثم قم بكتابة البيانات الموجودة أمامك، وهي الرقم القومي، الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع والحالة الاجتماعية، ومحافظة السكن، والوظيفة، والتليفون، ويجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف يصل  رساله قصيره بموعد ومكان الكشف الطبي لطالب الكارت، مع تحديد نوع الإعاقة.        

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي 

يستطيع المعاقين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي من خلال موقع وزارة الصحة الخدمات المتكاملة بالضغط على هذا الرابط 

pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx، ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على زر البحث. 

وحدد موقع وزارة الصحة الخدمات المتكاملة أهم الخطوات الواجب اتباع حين القيام بطلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ومنها وجوب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي، تجهيز الأبحاث والأشعات التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

وبعد اجراء الكشف الطبى تتم مراجعة الاوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل، والذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، ويجب الذهاب الى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

وبعد الانتهاء من المراحل السابق يتم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات. 

txt

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023.. وآخر موعد للتقديم

الخدمات المتكاملة وزارة الصحة حجز كشف طبي موعد الكشف الطبي نوع الاعاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

رئيس شعبة مواد البناء: استقرار في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

اتحاد الصناعات: انخفاض كبير في أسعار السكر قبل رمضان

سوناك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية لمناقشة تغييرات البروتوكول في أيرلندا

رمضان 2023.. طرح البوستر الرسمي لـ«مذكرات زوج» لطارق لطفي

الاستلام خلال 7 أيام.. رسوم استخراج بطاقة شخصية أون لاين

نشوب حريق داخل مخزن أخشاب في بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل