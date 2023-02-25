رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023.. وآخر موعد للتقديم

يسأل خريجو كلية التربية من كافة الجامعات المصرية عن رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023 والتي تطلب فيها الوزارة تعيين نحو 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لسد العجز في كافة المدارس خاصة المرحلة الابتدائية لتنفيذ خطة النهوض بالتعليم والتي تهدف إليها الحكومة من خلال مناهج ومعلم وتنمية قدرات الطالب.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا لاستقبال طلبات خريجي كلية التربية الراغبين في التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا في كافة المدارس الحكومية والتجريبية (عربي، لغات) من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة المعلومات المطلوبة عن المتقدم من السن والمؤهل الدراسي وسنة التخرج والتقدير التراكمي.

تجرى اختبارات للمتقدمين المستوفين لشروط التقديم للتأكد من انتقاء العناصر الأفضل من بين المتقدمين للوظائف المعلم عنها وتتم الاختبارات بشكل إلكتروني دون تدخل بشري لضمان عدم المحاباة أو الوساطة لفئات أقل مستوى.

آخر موعد للتقديم مسابقة تعيين 150 ألف معلم

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم على الوظائف الشاغرة في مسابقة الـ 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالعملية التعليمية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023 حيث تم تفعيل بوابة الوظائف الحكومية للتقديم في الوظائف المعلن عنها.

وكانت قد أعلنت الوزارة عن المؤهلات المطلوبة للتقديم في المرحلة الأولى لسد عجز المدارس الابتدائي وهي كما يلي:-

مؤهل عال - تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).

مؤهل عال - تربية (معلم فصل).

مؤهل عال - تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).

مؤهل عال - تربية نوعية (معلم فصل).

شروط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

فُعل رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023 للتقديم على الوظائف الشاغرة حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم وهي كما يلي:-

أن يكون خريج أحد كليات التربية أو التربية النوعية تخصص (تعليم أساسي، ابتدائي، معلم فصل).

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

أن يكون التقدير التراكمي مقبول فأعلى.

أن يجتاز كافة الاختبارات التي تعقد بشكل إلكتروني لقياس مدى موائمة المتقدم مع الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

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