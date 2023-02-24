رابط مفتوح.. التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023، منذ أن بدأت والبحث يرتفع عنها على مدار الساعة، وتستعرض جريدة الدستور رابط وخطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعيين 30 ألف معلم بنظام التعاقد لعام 2023.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حصل على الموافقة لإجراء مسابقة لتعيين مدرسين في وظيفة معلم مساعد (معلم فصل)، وتختص بالصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث بجميع محافظات الجمهورية.

مواعيد التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

يستطيع الراغبين في التقدم من يوم 23 فبراير، وحتى 9 مارس 2023 التسجيل في أي وقت.

رابط التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2023

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الرابط الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية المستخدمة في التقديم للمسابقة عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg

عند إدخال البيانات لابد أن يتم استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

التخصصات المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم 2023

• مؤهل عال – تربية: تخصص تعليم أساسي – تخصص تعليم ابتدائي.

• مؤهل عال – تربية: تخصص معلم فصل.

• مؤهل عال - تربية نوعية: تخصص تعليم أساسي – تخصص تعليم ابتدائي.

• مؤهل عال - تربية نوعية: تخصص معلم فصل.



الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- أصل وصورة شهادة الميلاد.

3- أصل وصورة من شهادة المؤهَلْ الدراسي.

4- أصل وصورة من شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

5- أصل وصورة من شهادة الدبلومة التربوية.

6- فيش بالحالة الجنائية وذلك بأسم وزارة التربية والتعليم.

7- أصل وصورة من شهادة التربوي وذلك لاصحاب المؤهَلْات العالي غير المؤهل التربوي.

8- إرفاق هذه المستندات إلكترونياً عند التقديم.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022

أولا: أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في التربية أو مؤهل عالي مع دبلومة التربوي.

ثانياً: التعيين تبعاً للإدارة التعليمية التي يتبع لها سكن المتقدم.

ثالثاً: ألا يكون للمتقدم أي أقارب يعملون في وزارة التربية والتعليم.

رابعاً: أصحاب التقديرات المرتفعة هما أصحاب الأولوية في التعيينات.

خامساً: الأولوية في التعيين ستكون في مراحل التعليم الأساسي وذلك بدءاً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية.