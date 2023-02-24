الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط مفتوح.. التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

التربية والتعليم
التربية والتعليم

التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023، منذ أن بدأت والبحث يرتفع عنها على مدار الساعة، وتستعرض جريدة الدستور رابط وخطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعيين 30 ألف معلم بنظام التعاقد لعام 2023.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حصل على الموافقة لإجراء مسابقة لتعيين مدرسين في وظيفة معلم مساعد (معلم فصل)، وتختص بالصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث بجميع محافظات الجمهورية.

مواعيد التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

يستطيع الراغبين في التقدم من يوم 23 فبراير، وحتى 9 مارس 2023 التسجيل في أي وقت.

رابط التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2023

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الرابط الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية المستخدمة في التقديم للمسابقة عبر الرابط التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg 

عند إدخال البيانات لابد أن يتم استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

التخصصات المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم 2023

• مؤهل عال – تربية: تخصص تعليم أساسي – تخصص تعليم ابتدائي.
• مؤهل عال – تربية: تخصص معلم فصل.
• مؤهل عال - تربية نوعية: تخصص تعليم أساسي – تخصص تعليم ابتدائي.
• مؤهل عال - تربية نوعية: تخصص معلم فصل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

1- صورة من بطاقة الرقم القومي. 
2- أصل وصورة شهادة الميلاد. 
3- أصل وصورة من شهادة المؤهَلْ الدراسي. 
4- أصل وصورة من شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث. 
5- أصل وصورة من شهادة الدبلومة التربوية. 
6- فيش بالحالة الجنائية وذلك بأسم وزارة التربية والتعليم. 
7- أصل وصورة من شهادة التربوي وذلك لاصحاب المؤهَلْات العالي غير المؤهل التربوي. 
8- إرفاق هذه المستندات إلكترونياً عند التقديم.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022

أولا: أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في التربية أو مؤهل عالي مع دبلومة التربوي. 
ثانياً: التعيين تبعاً للإدارة التعليمية التي يتبع لها سكن المتقدم. 
ثالثاً: ألا يكون للمتقدم أي أقارب يعملون في وزارة التربية والتعليم. 
رابعاً: أصحاب التقديرات المرتفعة هما أصحاب الأولوية في التعيينات. 
خامساً: الأولوية في التعيين ستكون في مراحل التعليم الأساسي وذلك بدءاً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية.

مسابقه وزارة التربية والتعليم مسابقة مسابقة التربية والتعليم 2023 محمد حمدى زكى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر 2023

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق شعارًا جديدًا لها

الاثنين.. ماكرون يعرض فى خطاب استراتيجيته بشأن إفريقيا

مجموعة الأهلى.. الهلال السودانى يخطف فوزًا ثمينًا من القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال

الباز عن توجيه مساعدات إغاثية لسوريا وتركيا: مصر بلد قادرة رغم المشكلات

الأمم المتحدة: الخطة الصينية بشأن أوكرانيا «مساهمة مهمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى