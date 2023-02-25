السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«التضامن»: نعمل على زيادة المستخرج من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

محمد خليل
محمد خليل

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي اللقاء النوعي لمديري إدارات التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بحضور مها هلالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإعاقة، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وخليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، وهند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، ومشاركة مديرى مديريات التأهيل على مستوى الجمهورية.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة  بآليات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، وأنواع الإعاقات التي يتم تسجيلها خلال المرحلتين الحاليتين لاستخراج البطاقة، وتم شرح القرارات والمنشورات الوزارية والمستجدات الخاصة بنظم العمل والإجراءات التنفيذية لتسجيل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفنيات مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحة المعلومات، وكذلك تم تناول أهم التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل الحالات والبيانات على المنظومة الإلكترونية ، وكيفية التغلب عليها.

وأكدت مها هلالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإعاقة، أن القانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد إنجازًا كبيرًا لأنه أول قانون يحدد حقوقهم، وأنه جاء متوائما مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل من خلال منظور دامج وداعم للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم دمج مكون الإعاقة في كل برامج الوزارة لضمان حصولهم على حقوقهم أسوة بأقرانهم من المواطنين غير المعاقين.

ومن جهته، أكد خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، أن هذا اللقاء قد عقد بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على زيادة المستخرج من عدد بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعليماتها بتقديم كافة التيسيرات بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة اختصت فئة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة،  والمرحلة الثانية المعنية بالإعاقات متوسطة الشدة وكذلك من لم يتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة خلال المرحلة الأولى. 

وتقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة العديد من المميزات حيث  تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، الدمج في المدارس والجامعات، وكذلك التعيين لنسبة 5% من عدد العاملين، فضلا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى الحصول على سكن حكومي مناسب، والإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والتخفيض على وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، وخصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

التأهيل الاجتماعى الاشخاص ذوي الاعاقة الإدارة المركزية التضامن الاجتماعي الخدمات المتكاملة

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