الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم وقيمة الزيادة الجديدة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم للمواطنين الذين تقدموا بالشكوى المتعلقة بمعاشات تكافل وكرامة أو عدم حصولهم على فيزا صرف المعاش وغيرها من الشكاوى.

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن  شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، وإجراءات متابعة الشكوى بعد تقديمها.

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم من هنا.

بعد فتح الصفحة يجب إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة ثم الضغط على تسجيل شكوى.

ثم ستظهر صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى 

وهي المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها 

ثم تحديد الشكوى

كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي

رقم تليفون المتقدم بالشكوى

رقم الهاتف الأرضي

كتابة تفاصيل الشكوى

الضغط على كلمة تسجيل 

تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى 

تقوم بطباعة الشكوى التي تقوم بتسجيلها بالضغط على كلمة طباعة 

 

رابط رسمي.. بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. والأوراق المطلوبة

الاستعلام عن الشكوى بعد تسجيلها 
 

بعد تقديم شكوى والرغبة في للاستعلام عن رد وزارة التضامن عليها يكون من نفس الرابط السابق
والضغط على كلمة استعلام بعد كتابة الرقم القومي.
ستظهر نتيجة الاستعلام.
ثم الضغط على أيقونة متابعة الشكوى.
ستظهر صفحة ببيانات الشكوى وتفاصيل الرد عليها.
 

قيمة معاش تكافل وكرامة 2023 

من المتوقع أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة في الشهر الجديد أي نوفمبر بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي وكان من المفترض أن يتم صرفها في أكتوبر ولكن تقرر تأجيلها إلى نوفمبر لحين إقرار مجلس النواب لها.

• 718.75 جنيه للأسر المستفيدة.

• 646.88 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة.

• 503.13 جنيه للأيتام.
 

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لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

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الأوراق المطلوبة والشروط.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالاسم 2023

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لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

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