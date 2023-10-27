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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.. موعد صرف معاشات نوفمبر

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

مع قرب انتهاء شهر أكتوبر يحرص المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة معرفة رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وموعد صرف معاشات نوفمبر، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بصرف المعاش لشهر نوفمبر 2023 بدء من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2023، وذلك بالزيادة والتى ستصل إلى 15%.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.. موعد صرف معاشات نوفمبر

وتنشر «الدستور» أخبار معاشات تكافل وكرامة، ورابط الاستعلام وموعد صرف تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 بالزيادة، والمستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بصرف معاش تكافل وكرامة بشهر نوفمبر 2023، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2023، وذلك بالزيادة والتى ستصل إلى 15%، وسيتم صرف معاش تكافل وكرامة عمومًا بدء من يوم 15 في كل شهر.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وتتمكن من عمل استعلام عن كافة معاشات تكافل وكرامة لكافة المواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك يكون من خلال الرابط التالي: من هنا.

خطوات التظلم أو تقديم شكوى من معاشات تكافل وكرامة

ويتاح لكافة المواطنين التظلم من عدم قبول الاشتراك في معاش تكافل وكرامة من خلال 3 وسائل، ومن بينها الاتصال من بالتليفون المحمول برقم الخط الساخن 19680، أو من خلال تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: من هنا، وأيضًا التظلم من معاش تكافل وكرامة وذلك على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

  1. صورة للمتقدم من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.
  2. صور من شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.
  3. صورة تكون من قسيمة الطلاق أو الزواج.
  4. صورة تكون من شهادة وفاة الزوج للأرامل.
  5. صورة تكون من بطاقة التموين.
  6. بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.
  7. ومستند الإعاقة من خلال اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.
  8. صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  9. صورة من إقرار الوصاية للأيتام.
  10. صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
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