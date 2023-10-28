ننشر لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، ولذلك نستعرض لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023 بالزيادة، وخطوات تقديم التظلمات من معاشات تكافل وكرامة، والمستندات المطلوبة للتقديم خلال هذا التقرير.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر المقبل 2023، بالزيادة الجديدة بدءً من يوم الأحد 15 نوفمبر 2023، وتصل الزيادة إلى 15%.

رابط الاستعلام معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.

خطوات التظلمات من معاشات تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 طرق، وهي كالآتي:

الطريقة الأولي: من خلال الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680.

الطريقة الثانية: من خلال تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg

الطريقة الثالثة: من خلال البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023

وفي سياق متصل، يستطيع المواطنين الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالأوراق كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

وفي هذا الجانب، نوضح لكم قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة، جاءت علي النحو التالي:

• المستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، أصبح 625 جنيه مصري.

• المسنين الذين يحصلون علي 450 جنيه، أصبح 562.5 جنيه مصري.

• ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيه، أصبح 562.5 جنيه مصري.

• الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيه، أصبح 437.5 جنيه مصري.