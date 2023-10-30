رابط مباشر.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

ننشر لكم رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، حيث يتساءل الكثير من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، من أجل الحصول علي حقه القانوني، وذلك عقب إنهاء الكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة التابعة وزارة الصحة والسكان.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineHome.

الخطوة الثانية "2": الضغط على خانة استعلام طلبات.

الخطوة الثالثة "3": اختيار استعلام طلبات، يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.

الخطوة الرابعة "4": الضغط على خانة بحث.

الخطوة الخامسة "5": تظهر امامك نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحالات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة هي كما يلي:

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.