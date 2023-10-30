استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. ومميزاتها للمعاقين

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من أكثر الكلمات الدلالية بحثا عبر موقع جوجل العالمي وذلك من قبل كافة الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة محافظات الجمهورية حيث خصصت وزارة التضامن الخدمات الرقمية لخدمة المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا) التابع لوزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي تسهيلا عليهم كافة الإجراءات سواء حجز موعد للكشف أو اختيار مكان إجراء الكشف الطبي أو إجراءات استخراج البطاقة الخدمية.

وتعد البطاقة هي الطريقة الوحيد المعتمدة للحصول الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة محافظات الجمهورية على حقوقهم التي كفلها لهم القانون المصري وفقا لمواد قانون حقوق الأشخاص من ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 بهدف حياة كريمة لهم والاستفادة الكاملة بطاقهتهم البشرية في المجتمع المصري في كافة مجالات الحياة.

خطوات الحصول على بطاقة خدمية للمعاقين

يستطيع الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة محافظات الجمهورية الحصول على بطاقات الخدمية للمعاقين من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي والتي تخصصها لخدمتهم وقضاء كافة الإجراءات اللازمة بذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة استخراج البطاقة الخدمية.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص الراغب في استخراج البطاقة.

تحديد مكتب الشؤون التابع له في محافظة الإقامة.

تحميل كافة المستندات اللازمة لذلك.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

ظهور كافة الإجراءات التي تمت في الطلب وموعد استلام البطاقة الخدمية.

مميزات البطاقة الخدمية المتكاملة

من أبرز مميزات البطاقة الخدمية المتكاملة التي يضمنها القانون لأصحاب الإعاقات ما يلي:-

الجمع بين معاشين.

تخفيضات على أسعار تذاكر المواصلات العامة.

التعيين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات.

الدمج في المدارس والجامعات.

الإعفاء من الضرائب والجمارك على السيارات.

الحصول على شقق في وزارة الإسكان.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

الإعفاء من المصروفات المدرسية.

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