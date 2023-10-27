الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

حاز رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي على اهتمام وبحث كبير على محرك "جوجل" في مصر خلال الفترة الماضية، من أجل كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وخطوات الاستعلام والمستندات المطلوبة.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.

  • تبدأ أولى خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • اختر أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • سجل طلبك وتأكد من دقة البيانات لأنها مسئولية قانونية سيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.
  • التأكد من وضوح الملفات المرفقة وصحتها.
  • أجب على الأسئلة المتعلقة بالبيانات الشخصية وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.
  • سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك بعد التسجيل وعليك الاحتفاظ به.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة وتقديم طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن الاستعلام عن موقف الطلب عبر الموقع ذاته من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.
  • أدخل رقم الطلب المقدم لتظهر نتيجة الطلب.
  • وفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.
  • وبعد ذلك عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد.
  • ويجب تجهيز كافة الأوراق والمرفقات المطلوبة؛ لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

وبناء على الكشف الطبي واستكمال الكشف الطبي، يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وما إذا كان المتقدم يستحق استخراج البطاقة أم غير مستحق.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتطلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، المستندات والأوراق التالية:-

  • تقرير طبي حديث.
  • 3 صور شخصية.
  • 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.
  • 3 صور بطاقة شخصية.

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