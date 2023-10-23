تحظى قائمة البحث عن كارت الخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة لعام 2023 بشعبية كبيرة بين المواطنين المتقدمين لطلب استخراج البطاقة الذكية لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف ذلك إلى الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي تمنحها الدولة لحاملي هذه البطاقات.

وتقدم الدستور في السطور التالية طرق الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

1- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة للدخول أضغط هنا.

2- اضغط على الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

3- اضغط على رابط الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ثم اختر الاستعلام.

4- سجل الرقم القومي، ثم اضغط على كلمة بحث لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

طريقة حجز كشف طبي

يستطيع ذوو الاحتياجات الخاصة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الخضوع للكشف الطبي والذي يتم حجزه من خلال مجموعة الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع المجالس الطبية.

2- اختيار حجز موعد الكشف الطبي.

3- قم بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة واكتب اسمك رباعيًا وتاريخ ميلادك وحدد النوع إن كان ذكرًا أو أنثي.

4- حدد الحالة الاجتماعية أعزب أو متزوج أو أرمل.

5- اختر المحافظة، ثم حدد المدينة التي تسكن بها، وقم بإدخال العنوان والوظيفة، ثم فى هذه الخطوة قم بكتابة رقم التليفون.

6- حدد نوع الإعاقة واضغط على حفظ البيانات.

7- ستصلك رسالة تحتوي على موعد الكشف الطبي ومكانه، وحدد نوع الإعاقة وصحة جميع البيانات.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

وقد أوضحت وزارة الصحة والسكان، كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

2- إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

3- الضغط على كلمة دخول.

وستظهر نتيجة الكشف الطبي فور إعلانها رسميًا.

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

لتعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 يتم تنفيذ الخطوات الآتية

1- ادخل على موقع وزارة الصحة.

2- بعد الدخول على رابط تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي "الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده".

- ثم الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات بشكل صحيح.