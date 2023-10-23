الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدامات المتكاملة
بطاقة الخدامات المتكاملة

تحظى قائمة البحث عن كارت الخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة لعام 2023 بشعبية كبيرة بين المواطنين المتقدمين لطلب استخراج البطاقة الذكية لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف ذلك إلى الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي تمنحها الدولة لحاملي هذه البطاقات.

وتقدم الدستور في السطور التالية طرق الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

1- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة للدخول أضغط هنا.

2- اضغط على الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

3- اضغط على رابط الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ثم اختر الاستعلام.

4- سجل الرقم القومي، ثم اضغط على كلمة بحث لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

طريقة حجز كشف طبي

txt

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

txt

رابط شغال.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

txt

رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوو الاحتياجات الخاصة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الخضوع للكشف الطبي والذي يتم حجزه من خلال مجموعة الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع المجالس الطبية.

2- اختيار حجز موعد الكشف الطبي.

3- قم بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة واكتب اسمك رباعيًا وتاريخ ميلادك وحدد النوع إن كان ذكرًا أو أنثي.

4- حدد الحالة الاجتماعية أعزب أو متزوج أو أرمل.

5- اختر المحافظة، ثم حدد المدينة التي تسكن بها، وقم بإدخال العنوان والوظيفة، ثم فى هذه الخطوة قم بكتابة رقم التليفون.

6- حدد نوع الإعاقة واضغط على حفظ البيانات.

7- ستصلك رسالة تحتوي على موعد الكشف الطبي ومكانه، وحدد نوع الإعاقة وصحة جميع البيانات.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

وقد أوضحت وزارة الصحة والسكان، كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

2- إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

3- الضغط على كلمة دخول.

وستظهر نتيجة الكشف الطبي فور إعلانها رسميًا.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي للمعاقين

"تضامن المنيا" تُعلن تقديم الخدمات الطبية لـ85 حالة خلال قافلة طبية

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

لتعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 يتم تنفيذ الخطوات الآتية

1- ادخل على موقع وزارة الصحة.

2- بعد الدخول على رابط تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي "الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده".

- ثم الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات بشكل صحيح.

كارت الخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات الخدمات المتكاملة المجالس الطبية المتخصصة

مواد متعلقة

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

رابط شغال.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والمستحقين له

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

"بسبب المساخيط".. مفاجآت جديدة في مقتل 3 تجار سيارات بالواحات البحرية

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

آخر أخبار قطاع غزة.. إسرائيل تخسر أولى معاركها مع الفلسطينيين على الأرض

"الحصة الأخيرة".. "حبيبة" تُبكي ملايين بعد استشهادها في قصف الاحتلال (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

نظره علي الاحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى