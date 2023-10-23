الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن المنيا" تُعلن تقديم الخدمات الطبية لـ85 حالة خلال قافلة طبية

قافلة طبية للأولى
قافلة طبية للأولى بالرعاية لتضامن المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا، عن أنه بالتعاون مع جمعية الأورمان، تم تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 85 مريضًا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية.

يأتي ذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا، تنفيذأ لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جهته؛ قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجًا للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا أن المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرى صفط أبوحرج والريدي وشمس الدين ونزله الدليل وعزبة الشيخ عبدالرازق بمركز بني مزار شمال المنيا.

ولفت إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف "شعبان"، أن فرع الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم، بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.   

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تصامن المنيا خدمات طبية 85 حالة من الأولي بالرعاية فرع جمعية الأورمان ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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