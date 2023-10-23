كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

لا يزال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة محل بحث واهتمام كبير من قبل المواطنين في مصر خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثالثة لمنح مليون شخص جديد.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

وفعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة، عبر موقعها الإلكتروني، تيسيرا على المواطنين.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بكل سهولة من خلال تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم الراغب في استخراج الكارت الذكي لإثبات الإعاقة، لمعرفة موقف الطلب المقدم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة " بحث".

ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة

وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وحول تساؤل الكثير من المتقدمين لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة الذكية عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي تفسير كل رسالة على النحو التالي:-

تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي وتعني تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي. تم الكشف وتعنى أن الكشف الطبي تم على صاحب الطلب. مرتجع للجنة وتعني إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى. غير مستوفي الأوراق وتعني أن الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة. إعادة العرض وتعني رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية. البيانات الأساسية وتعنى أن الطلب في مرحلة التسجيل.

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