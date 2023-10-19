الخميس 19 أكتوبر 2023
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مصر

22 حالة يمكنها استخراجها.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي فقط

الرقم القومي
الرقم القومي

تزايدت معدلات البحث عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع حرص الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة على الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، لاستخراجها والحصول على الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لحامليها.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

وتيسير على المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة فعلت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة التسجيل الإلكتروني والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمتقدمين عبر موقعها الإلكتروني.

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال إتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع  وزارة التضامن الاجتماعي الموجود هنا.
  • ثانيًا: كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة للتسجيل.
  • ثالثا: الضغط على كلمة بحث.
  • أخيرًا: ستظهر نتيجة التسجيل بالقبول لاستكمال الأوراق وتوقيع الكشف الطبي أو الرفض.

ما هى الأمراض التي تعتبر إعاقة؟

حددت وزارة الصحة والسكان، الأمراض التي تعتبر إعاقة، ويمكن لأصحابها توقيع الكشف الطبي واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، من أبرزها: صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، والإعاقة البصرية، والإعاقة السمعية، والإعاقة العقلية، والإعاقة الجسمية والحركية، والإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة. 

رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية لإثبات الإعاقة

رابط موقع وزارة الصحة.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وإجراءات استخراجه

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

22 حالة يمكنها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان الحالات المرضية وأصحاب الإعاقات التي يمكن لأصحابها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي:-

  1. مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.
  2. ضمور العضلات وذوي القزامة.
  3. الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.
  4. اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.
  5. صغر أو كبر حجم الرأس.
  6. الإعاقات السمعية.
  7. طيف التوحد.
  8. الشلل الرباعي والنصفي العلوي أو السفلي.
  9. فقد السمع التام.
  10. درجة فقد السمع 55 ديسيبل.
  11. قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».
  12. مريض الهيموفيليا.
  13. الشلل الدماغي.
  14. درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.
  15. ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
  16. أمراض الدم المزمنة.
  17. اضطراب فرط الحركة، الجذام.
  18. تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
  19. البتر متعدد الأطراف.
  20. متلازمة داون.
  21. فقد البصر التام.
  22. اضطراب طيف التوحد.

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