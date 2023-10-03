الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وإجراءات استخراجه

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والذي يوفر العديد من الامتيازات لحامله من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

في هذا التقرير يوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي. 

يمكن الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي يسرت على الأشخاص من ذوي الإعاقة وذويهم الباحثين عنها بكل سهولة من خلال هذا الرابط من هنا.

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

الضغط على كلمة بحث كي تظهر النتيجة المطلوبة.

ألوان بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة 

يسرت وزارة التضامن الاجتماعي على الاشخاص ذوي الإعاقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الملونة والتي تحدد درجة الإعاقة وبذلك تساعدهم في تذليل الصعوبات التي تواجههم ويشير كل لون إلى درجة الإعاقة ونسبتها. 

  • اللون الأزرق العادي المعتاد للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة
  • اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة
  • اللون الأورجواني للإعاقات البسيطة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للاشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة 

وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير إجراءات استخراج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لبطاقة الخدمات المتكاملة أعلنت الوزارة في وقت سابق عن إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن لدى وزارة الصحة والسكان وفي المقابل يتم إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له الشخص ذوي الإعاقة محل إقامته.

وكذلك تقديم تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من مارس 2019 وحتى تاريخ التقديم بشرط أن يكون معتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو مستشفيات القوات المسلحة، مستشفيات الشرطة أو المستشفيات الجامعية والتعليمية أو المستشفيات الخاصة، مستشفيات الجمعيات الأهلية أو غيرها  بحيث  يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة.

يشمل جدول الإعفاءات للإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الآتي:

1- الشلل الدماغي

2- الشلل الرباعي

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي

4- شلل الأطفال الشديد

5- الإعاقات المتعددة

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

7- كف البصر

8- فقد السمع التام 

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

10- الإعاقات الذهنية الشديدة

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)

12- اضطراب طيف التوحد

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جميع خدمات موقع حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023/2024

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الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

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