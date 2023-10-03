رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وإجراءات استخراجه

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والذي يوفر العديد من الامتيازات لحامله من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

في هذا التقرير يوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

يمكن الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي يسرت على الأشخاص من ذوي الإعاقة وذويهم الباحثين عنها بكل سهولة من خلال هذا الرابط من هنا.

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

الضغط على كلمة بحث كي تظهر النتيجة المطلوبة.

ألوان بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

يسرت وزارة التضامن الاجتماعي على الاشخاص ذوي الإعاقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الملونة والتي تحدد درجة الإعاقة وبذلك تساعدهم في تذليل الصعوبات التي تواجههم ويشير كل لون إلى درجة الإعاقة ونسبتها.

اللون الأزرق العادي المعتاد للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة

اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة

اللون الأورجواني للإعاقات البسيطة

إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للاشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة

وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير إجراءات استخراج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لبطاقة الخدمات المتكاملة أعلنت الوزارة في وقت سابق عن إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن لدى وزارة الصحة والسكان وفي المقابل يتم إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له الشخص ذوي الإعاقة محل إقامته.

وكذلك تقديم تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من مارس 2019 وحتى تاريخ التقديم بشرط أن يكون معتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو مستشفيات القوات المسلحة، مستشفيات الشرطة أو المستشفيات الجامعية والتعليمية أو المستشفيات الخاصة، مستشفيات الجمعيات الأهلية أو غيرها بحيث يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة.

يشمل جدول الإعفاءات للإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الآتي:

1- الشلل الدماغي

2- الشلل الرباعي

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي

4- شلل الأطفال الشديد

5- الإعاقات المتعددة

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

7- كف البصر

8- فقد السمع التام

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

10- الإعاقات الذهنية الشديدة

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)

12- اضطراب طيف التوحد