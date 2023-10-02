كارت الخدمات المتكاملة وفرت مزايا عدة لذوي الهمم والذي تم إصدار بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم.

وخصصت وزارة الصحة روابط الكترونية للتقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة و أيضا الاستعلام عنه، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة الدخول عبر بوابة وزارة الصحة المصرية، واختيار كارت الخدمات المتكاملة، وبعدها الاستعلام عن موعد الكشف الطبي أو الضغط على الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، من خلال الرابط التالي

http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx، ثم كتابة الرقم القومي للراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ثم اضغط على بحث فتظهر نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2023

يعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تثبت الإعاقة، وتمكن حاملها من الحصول على الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة، ومنها الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي: يحق لحاملي كارت الخدمات المتكاملة الحصول على الكشف الطبي المجاني في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية والعلاج اللازم.

ويحق لحاملي كارت الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم، بما في ذلك معاش الضمان الاجتماعي ومعاش التأمين الاجتماعي، ولهم الحق في الدمج في المدارس والجامعات والمعاهد، بما في ذلك الحصول على الوسائل المساعدة التي يحتاجونها.

ويحق لأصحاب الأعمال تعيين نسبة 5% من العاملين من ذوي الإعاقة، ومنحهم نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العاملون الآخرون، و الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات المجهزة لذوي الإعاقة، وكذلك ضريبة الدخل والضريبة العقارية.

كما يوفر كارت الخدمات المتكاملة الحصول على مسكن حكومي مناسب، وذلك من خلال وزارة الإسكان، وكذلك له الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية التي يحتاجونها.

ويحصل صاحب كارت الخدمات المتكاملة على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، بما في ذلك القطارات والطائرات والحافلات، ويُلزم كارت الخدمات المتكاملة جميع الجهات الحكومية التعامل مع حاملي كارت الخدمات المتكاملة على أنه معاق، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.